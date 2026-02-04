SamKwangGlass stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SamKwangGlass hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4691,92 KRW gegenüber -560,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,58 Prozent auf 624,81 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 648,00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 5916,740 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SamKwangGlass 4513,00 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SamKwangGlass 2 460,69 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2 354,99 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 2707,000 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 2 504,35 Milliarden KRW ausgegeben.

Redaktion finanzen.at