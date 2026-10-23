SamKwangGlass verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SamKwangGlass präsentierte in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 617,66 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SamKwangGlass -1048,000 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,90 Prozent zurück. Hier wurden 575,60 Milliarden KRW gegenüber 598,94 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at