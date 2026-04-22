SamKwangGlass veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SamKwangGlass hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

SamKwangGlass hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 312,30 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -193,000 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 612,00 Milliarden KRW – eine Minderung von 1,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 618,48 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at