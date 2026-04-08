Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
08.04.2026 12:38:00
Sammelklage: Apple wird wegen KI-Training von YouTube-Kanälen belangt
Mehrere YouTuber haben vor einem US-Gericht Klage gegen Apple eingereicht. Der Konzern hatte in einem Paper mitgeteilt, Videos für KI-Training zu verwenden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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