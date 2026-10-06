KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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06.10.2026 16:28:00
Sammelklage gegen McDonald’s: KI-Preise sollen Kartellrecht verletzen
Ein US-Verbraucher wirft McDonald's vor, über eine KI-gestützte Pricing-Engine Menüpreise zwischen Franchisenehmern abzustimmen und Kartellrecht zu verletzen.
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