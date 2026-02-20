Telecom Aktie
WKN: 882336 / ISIN: NZTELE0001S4
20.02.2026 12:44:00
Sammelklage gegen Telekommunikationsanbieter 1N Telecom
Ein Brief von der Telekom oder von der Telecom? Ähnliche Firmennamen führten zu Missverständnissen und hohen Kosten. Verbraucher können auf Rückzahlung hoffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
