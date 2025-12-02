Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
02.12.2025 08:04:00
Sammelklage gegen Vodafone zieht sich in die Länge
Vodafone erhöhte die Preise für 10 Millionen Kunden. War das rechtens? Verbraucherschützer klagen, doch die Sammelklage nimmt nun einen Umweg über Luxemburg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Vodafone Group PLCmehr Nachrichten
|
28.11.25
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
20.11.25
|Vodafone chief bets on selling AI and cyber security to businesses (Financial Times)
Analysen zu Vodafone Group PLCmehr Analysen
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|18.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|18.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,05
|-0,14%