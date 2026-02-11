Samor Reality: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Samor Reality präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Samor Reality noch ein Gewinn pro Aktie von -0,030 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at