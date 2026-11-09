Samor Reality stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Samor Reality hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at