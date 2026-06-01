Samor Reality stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samor Reality präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 30,06 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 INR je Aktie erzielt worden.

Samor Reality vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 30,170 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,290 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at