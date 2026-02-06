06.02.2026 06:31:28

Sampo A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sampo A hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sampo A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,07 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,60 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,131 EUR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,31 Milliarden EUR gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,750 EUR, nach 0,450 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,11 Prozent auf 11,94 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,65 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,510 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8,96 Milliarden EUR taxiert.

