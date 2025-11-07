Sampo A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sampo A gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sampo A 0,120 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,24 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,83 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,138 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 2,26 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at