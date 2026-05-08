Sampo A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sampo A lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sampo A ein Ergebnis je Aktie von 0,110 EUR vermeldet.

Mit einem Umsatz von 2,46 Milliarden EUR, gegenüber 2,66 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,51 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at