Sampo A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sampo A hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,10 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sampo A 0,280 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 2,95 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,24 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at