Sampo A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sampo A veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sampo A 0,150 EUR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,16 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sampo A einen Umsatz von 2,96 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,174 EUR geschätzt. Der Umsatz war auf 2,59 Milliarden EUR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at