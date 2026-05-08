Sampo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sampo hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,220 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,88 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,80 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at