Sampo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sampo veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,79 Milliarden USD – ein Plus von 22,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sampo 3,10 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,321 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,63 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

