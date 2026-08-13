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13.08.2026 06:31:29
Sampo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sampo ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sampo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 TWD gegenüber 0,360 TWD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Sampo im vergangenen Quartal 2,42 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sampo 2,43 Milliarden TWD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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