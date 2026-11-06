Sampo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sampo hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Sampo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,14 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,75 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 36,04 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at