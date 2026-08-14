Sampo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sampo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,89 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,37 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,39 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at