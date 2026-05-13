Sampo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sampo gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,570 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,37 Milliarden TWD – das entspricht einem Abschlag von 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,46 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at