Sampo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sampo lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,19 SEK. Ein Jahr zuvor waren 1,19 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,90 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,33 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at