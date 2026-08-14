Sampo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sampo hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,35 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,67 Milliarden USD ausgewiesen.

Experten hatten einen Gewinn von 0,394 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,97 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at