Sampo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sampo äußerte sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Sampo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 TWD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 2,10 Milliarden TWD, gegenüber 2,32 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,30 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 TWD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,09 TWD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,68 Prozent auf 9,05 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,49 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at