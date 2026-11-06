Sampo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sampo veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach 0,660 USD im Vorjahresvergleich.

Sampo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,39 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at