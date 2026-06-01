Samrat Pharmachem: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Samrat Pharmachem hat am 30.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Samrat Pharmachem hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,59 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,290 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 717,7 Millionen INR gegenüber 712,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Samrat Pharmachem vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 10,720 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 23,02 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Samrat Pharmachem mit einem Umsatz von insgesamt 2,90 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at