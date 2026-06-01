|
01.06.2026 06:31:29
Samrat Pharmachem: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Samrat Pharmachem hat am 30.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Samrat Pharmachem hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,59 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,290 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 717,7 Millionen INR gegenüber 712,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Samrat Pharmachem vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 10,720 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 23,02 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Samrat Pharmachem mit einem Umsatz von insgesamt 2,90 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,35 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.