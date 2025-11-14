Samsonite International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Samsonite International hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,83 Milliarden HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,85 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

