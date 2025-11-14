Samsonite International SA Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Samsonite International SA Un hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,01 Prozent auf 868,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 877,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at