Samsonite International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Samsonite International präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,18 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Samsonite International 0,270 HKD je Aktie eingenommen.

Samsonite International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,48 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,20 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at