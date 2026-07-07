Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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07.07.2026 08:03:00
Samsung: Aktie stürzt nach Rekordquartal wegen Sorgen um KI-Nachfrage ab
Samsung hat den höchsten Quartalsgewinn seiner Firmengeschichte erzielt. Dennoch brach die Aktie des südkoreanischen Konzerns ein. Anleger sorgen sich, wie beständig der KI-Hype ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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