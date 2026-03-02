Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
02.03.2026 08:00:00
Samsung, Google and Motorola to Make AI Watches, Pins, Pendants With New Qualcomm Chip
Qualcomm announces the Snapdragon Wear Elite platform, which will be integrated into the next Galaxy Watch, at MWC in Barcelona.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu QUALCOMM Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 923,00
|2,02%
|Alphabet A (ex Google)
|259,20
|-1,54%
|Alphabet C (ex Google)
|258,70
|-1,63%
|Motorola Solutions Inc.
|405,60
|-0,22%
|QUALCOMM Inc.
|118,86
|-1,18%
|Samsung
|218 000,00
|7,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.