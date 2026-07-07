Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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07.07.2026 04:32:56
Samsung, SK Hynix fall over 8% as Asian stocks decline on tech weakness
The MSCI Asia Pacific Index slips 1.2% as the Kospi index sheds 6.7%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Samsung
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07.07.26
|SpaceX, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Samsung - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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07.07.26
|SpaceX, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Samsung - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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|WDH/ROUNDUP 3: Samsung kann Markt mit Rekord nicht überzeugen - Kursrutsch (dpa-AFX)
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07.07.26
|ROUNDUP 3: Samsung kann Markt mit Rekordergebnis nicht überzeugen - Kursrutsch (dpa-AFX)
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07.07.26
|ROUNDUP 2: Samsung verbucht Rekordgewinne - und enttäuscht die Märkte (dpa-AFX)
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07.07.26