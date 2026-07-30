Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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30.07.2026 18:00:00
Samsung: Speicherkrise verschärft sich 2027
Weil der Bau neuer Halbleiterwerke dauert und sich die Nachfrage verschleppt, könnte Speicher nächstes Jahr noch teurer werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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