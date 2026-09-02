Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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02.09.2026 06:24:00
Samsung: Weltkonzern verklagt Stadt Datteln wegen Tablet-Vergabe
Die Stadt Datteln wollte rund 670 Apple-Tablets bestellen. Konkurrent Samsung sah sich übergangen und zog vor Gericht. Nun wird ein Urteil erwartet, das wegweisend sein könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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