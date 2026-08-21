Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|Insider berichten
|
21.08.2026 07:57:38
Samsung-Aktie beflügelt: Konzern erwägt offenbar massive Rückgabe von Kapital an Aktionäre
Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips halte am Freitag eine Vorstandssitzung ab, um eine Kapitalrückführung an seine Aktionäre von 90 bis 110 Billionen Won (rund 55 bis 68 Mrd Euro) zu beschließen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Sprecher von Samsung wollte sich laut Bloomberg nicht äußern. Die Samsung-Aktie stieg am Freitag im Handel in Seoul zuletzt um 4,61 Prozent auf 283.500 Won, die Papiere von SK hynix gewannen 2,9 Prozent auf 1.740.000 Won.
Entscheidend sei nun die Frage, wie Samsung die Mittel zwischen Dividenden und Aktienrückkäufen aufteilen werde, erklärte Albert Yong von Petra Capital Management. Im August hatte bereits der heimische Wettbewerber SK hynix Aktienrückkäufe im Volumen von 40 Billionen Won angekündigt.
/err/mis/jha/
SEOUL (dpa-AFX)
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