Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|Keine Generalstreik
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21.05.2026 10:10:00
Samsung-Aktie deutlich höher: Generalstreik zunächst vom Tisch
Zuvor hatten beim weltweit größten Produzenten von Speicherchips rund 48.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einen 18-tägigen Generalstreik angedroht. Hintergrund war ein Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft, nachdem der südkoreanische Elektronikriese im Zuge eines anhaltenden Booms rund um künstliche Intelligenz Rekordgewinne erzielt hat.
Die südkoreanische Zentralbank schätzte in einem internen Bericht, dass der angedrohte Generalstreik bei Samsung das Wirtschaftswachstum des Landes für dieses Jahr um 0,5 Prozentpunkte hätte bremsen können. Demnach hätten sich die potenziellen Verluste auf rund 20 Milliarden US-Dollar belaufen, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.
Separat äußerte auch die US-amerikanische Handelskammer in Südkorea eine Warnung, in der es hieß, der Streik könne globale Lieferketten unterbrechen und Südkoreas Ruf als verlässlichen Technologie- und Produktionsstandort beschädigen.
Die Aktie von Samsung legte an der Börse in Südkorea am Donnerstag 8,51 Prozent auf 299.500 KRW zu.
SEOUL (dpa-AFX)
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