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Keine Generalstreik 21.05.2026 06:46:00

Samsung-Aktie im Blick: Generalstreik zunächst vom Tisch

Samsung-Aktie im Blick: Generalstreik zunächst vom Tisch

In Südkorea konnte Samsung Electronics einen für Donnerstag angedrohten Generalstreik abwenden.

So soll sich das Management von Samsung gemeinsam mit der Gewerkschaft darauf geeinigt haben, die Pläne für einen Streik bis auf weiteres auszusetzen und eine vorläufige Lohnvereinbarung zur Abstimmung zu stellen. Wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, soll die Vereinbarung eine Lohnerhöhung von 6,2 Prozent sowie die Einführung eines leistungsabhängigen Bonus für den Halbleiterbereich in nicht näher genannter Höhe umfassen.

Zuvor hatten beim weltweit größten Produzenten von Speicherchips rund 48.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einen 18-tägigen Generalstreik angedroht. Hintergrund war ein Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft, nachdem der südkoreanische Elektronikriese im Zuge eines anhaltenden Booms rund um künstliche Intelligenz Rekordgewinne erzielt hat.

Die südkoreanische Zentralbank schätzte in einem internen Bericht, dass der angedrohte Generalstreik bei Samsung das Wirtschaftswachstum des Landes für dieses Jahr um 0,5 Prozentpunkte hätte bremsen können. Demnach hätten sich die potenziellen Verluste auf rund 20 Milliarden US-Dollar belaufen, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

Separat äußerte auch die US-amerikanische Handelskammer in Südkorea eine Warnung, in der es hieß, der Streik könne globale Lieferketten unterbrechen und Südkoreas Ruf als verlässlichen Technologie- und Produktionsstandort beschädigen.

SEOUL (dpa-AFX)

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