Samsung-Aktie im Plus: Tarifkonflikt wegen Milliardengewinn - Einigung noch möglich?

• Neue Verhandlungen bei Samsung zwischen Gewerkschaft und Management• Kernstreitpunkt sind höhere Boni und Gewinnbeteiligungen• Streik mit massiven Auswirkungen für südkoreanische Wirtschaft und globale Lieferketten droht

Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichtet, ging das Management von Samsung Electronics am Montag in "letzte Verhandlungen" mit der größten Gewerkschaft des Unternehmens. Ziel ist es, einen größeren Arbeitskampf in der Halbleiter- und Elektroniksparte abzuwenden, der potenziell weitreichende Folgen für die globalen Lieferketten und die südkoreanische Wirtschaft haben könnte.

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund eines angespannten Marktumfelds statt. Während Samsung von der anhaltenden Nachfrage nach Speicherchips und Halbleitern im KI-Sektor profitiert, wächst innerhalb der Belegschaft der Wunsch, stärker am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt zu werden. Die Gewerkschaft argumentiert, dass Produktivitätsgewinne und Rekorderlöse der vergangenen Jahre nicht ausreichend in den Löhnen und Bonusstrukturen abgebildet seien.

Kern des Konflikts: Boni, Gewinnbeteiligung und strukturelle Forderungen

Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen vor allem leistungsabhängige Sonderzahlungen und die Frage einer systematischen Gewinnbeteiligung. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, dass ein signifikanter Anteil des operativen Gewinns direkt an die Beschäftigten ausgeschüttet wird. Laut "The Korea Herald" werde verlangt, dass 15 Prozent des operativen Gewinns der Chipsparte als Bonuspool festgeschrieben und die bestehende Bonus-Obergrenze abgeschafft wird, die bei 50 Prozent des Jahresgehalts liegt.

Das Samsung-Management lehnt eine derartige Kopplung der Löhne an die Unternehmensgewinne bislang jedoch ab. Stattdessen wurde laut dem südkoreanischen Nachrichtenportal ein bedingter Sonderbonus in Aussicht gestellt: 9 bis 10 Prozent des operativen Gewinns - allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Sparte "Device Solutions" einen operativen Gewinn von 200 Billionen Won (133 Milliarden US-Dollar) erzielt, und dies zudem nur für einen Zeitraum von drei Jahren, bevor die Konditionen neu verhandelt werden müssen. Dies ist jedoch aus Sicht der Arbeitnehmervertretung nicht ausreichend, um die gestiegene Arbeitsbelastung und die hohen Unternehmensgewinne angemessen zu reflektieren.

Gespräche unter Zeitdruck

Die aktuelle Verhandlungsrunde wird - nach gescheiterten Gesprächen in der vergangenen Woche - von beiden Seiten als entscheidend betrachtet, da die Gewerkschaft parallel Streikmaßnahmen vorbereitet. Sollte es zu einem Streik kommen, könnten ab Donnerstag mehr als 45.000 Beschäftigte von Samsung die Arbeit für 18 Tage niederlegen. Dies würde nicht nur die Produktion von Speicherchips beeinträchtigen, sondern hätte potenziell Auswirkungen auf globale Technologie- und Elektronikmärkte, die weit über Südkorea hinausreichen würden. Denn als einer der weltweit größten Hersteller von Speicherchips spielt Samsung eine zentrale Rolle in der Versorgung von Smartphone-, Server- und KI-Infrastrukturherstellern.

Analysten warnen daher, dass bereits kurzfristige Produktionsausfälle zu Engpässen führen könnten, insbesondere in einem Markt, der derzeit stark von der Nachfrage nach Hochleistungschips für KI-Anwendungen geprägt ist. Auch Preisschwankungen im Halbleitersektor gelten als möglich, falls die Unsicherheit über die Lieferfähigkeit von Samsung zunimmt.

Regierung stellt wirtschaftliche Stabilität und Exportinteressen in den Fokus

Auch die südkoreanische Regierung hat sich inzwischen in den Konflikt eingeschaltet und verfolgt eine vermittelnde, zugleich aber deutlich intervenierende Linie. So soll ein Streik bei Samsung unter allen Umständen verhindert werden, da das Unternehmen für einen erheblichen Teil der nationalen Exporte verantwortlich ist und als Schlüsselakteur der Halbleiterindustrie gilt.

Premierminister und Arbeitsministerium warnten laut "Reuters" in Krisentreffen vor erheblichen volkswirtschaftlichen Schäden. Nach Schätzungen könnten bereits eintägige Produktionsausfälle Verluste in dreistelliger Millionenhöhe verursachen, während längere Unterbrechungen die gesamte Export- und Chipindustrie des Landes treffen würden. Die Regierung prüfe daher auch den Einsatz einer Notfall-Schlichtung, die Arbeitskämpfe für bis zu 30 Tage aussetzen kann, um eine Einigung unter staatlicher Vermittlung zu erzwingen

Zusätzlich hat ein südkoreanisches Gericht in der vergangenen Woche in einem viel beachteten Urteil eine zentrale Weichenstellung vorgenommen. Zwar wurde das Streikrecht der Beschäftigten grundsätzlich bestätigt, gleichzeitig aber der Handlungsspielraum der Gewerkschaft erheblich begrenzt.

Dem Urteil zufolge muss während eines möglichen Streiks ein Mindestbetrieb für Sicherheit, Anlagenbetrieb und Produktionsqualität aufrechterhalten werden. Zudem untersagte das Gericht ausdrücklich jede Form der Blockade von Produktionsstätten oder Störungen des Betriebsablaufs. Bei Verstößen drohen empfindliche Geldstrafen. Ziel der Entscheidung ist es nach Gerichtsangaben, einen vollständigen Stillstand der Halbleiterproduktion zu verhindern und wirtschaftliche Schäden zu begrenzen.

Wie "Reuters" schreibt, zeige sich die Gewerkschaft von dem Urteil jedoch nicht beeindruckt. Sie erklärte, das Gerichtsurteil werde sie nicht davon abhalten, einen Streik anzustreben, falls die Gespräche zu keiner Einigung führten.

So reagiert die Samsung-Aktie

Am Montag überwog an der südkoreanischen Börse die Hoffnung, dass ein Streik bei Samsung angesichts der neuen Gespräche sowie des Gerichtsurteils und der Aussagen aus Regierungskreisen noch abgewendet werden kann. Die Samsung-Aktie beendete den Handel in Seoul mit einem Plus von 3,88 Prozent bei 281.000 KRW.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at