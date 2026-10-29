Samsung-Aktie leidet unter hohen Erwartungen: Rekord ist nur noch Pflicht

Samsung meldet einen Rekordgewinn und die Aktie gibt dennoch nach, doch woran liegt es, dass die Zahlen die Erwartungen nicht tragen?

Chipsparte liefert fast alles, der Rest bremst

Beim Aktionärsrückfluss bleibt vieles offen

SK hynix setzte die Messlatte tags zuvor höher

Samsung hat im dritten Quartal 2026 einen operativen Gewinn von 107,4 Billionen Won erzielt, und die Aktie gibt am Donnerstag trotzdem nach. Die Anleger hatten für die Chipsparte noch mehr erwartet, vor allem nach den starken Zahlen des Konkurrenten SK hynix. Zudem fehlen konkrete Pläne für den Aktionärsrückfluss.

Rekordzahlen mit einseitiger Basis

Wie aus der Pressemitteilung zum dritten Quartal hervorgeht, ist der konsolidierte Umsatz im dritten Quartal auf einen Rekordwert von 195,3 Billionen Won gestiegen, 14 Prozent mehr als im Vorquartal. Der operative Gewinn lag bei 107,4 Billionen Won. Nach eigenen Angaben ist Samsung damit das weltweit erste Tech-Unternehmen mit mehr als 100 Billionen Won operativem Quartalsgewinn. Im Vorjahresquartal waren es 12,17 Billionen Won.

Den Löwenanteil lieferte die Halbleitersparte DS mit 106,5 Billionen Won operativem Gewinn bei 147,1 Billionen Won Umsatz. Die übrigen Sparten bremsten: Die Sparte Device eXperience schrieb einen operativen Verlust von 0,8 Billionen Won, bei Mobilgeräten wegen Kostendrucks. Das Ergebnis hängt damit fast vollständig am Speichergeschäft und an dessen Preisen, was die Aktie anfällig für überhöhte Erwartungen an genau diese Sparte macht.

Warum die Samsung-Aktie dennoch nachgibt

Die Aktie hatte vor der Veröffentlichung zunächst zugelegt, drehte mit den Zahlen aber ins Minus und baute die Verluste aus. Letztlich gab das Papier im Heimathandel um kräftige 4,13 Prozent auf 232.000 Won nach. Dabei blieb der operative Gewinn mit 107,44 Billionen Won knapp unter den Analystenschätzungen von 107,66 Billionen Won, auch der Umsatz verfehlte mit 195,25 Billionen Won die erwarteten 195,79 Billionen Won leicht. Auch für die Chipsparte hatten Teile des Marktes mit mehr gerechnet, mit einem operativen Gewinn nahe 110 Billionen Won. Ein Branchenvertreter sagte der Seoul Economic Daily, die Erwartungen an die Halbleiterergebnisse seien extrem hoch gewesen.

Josh Gilbert, APAC-Analyst bei eToro, ergänzte via CNBC, Anleger seien so vom KI-Handel verwöhnt, dass ein Rekordergebnis als Minimum gelte. Die Analystin Lee Min-hee von BNK Investment & Securities verwies gemäß TipRanks auf SK hynix, das deutlich mehr als erwartet getan habe, während Samsung seine frühere Prognose nicht wirklich verändert habe.

Aktionärsrückfluss bleibt offen

Für 2026 peilt Samsung einen Aktionärsrückfluss von 90 bis 110 Billionen Won an, 35 Billionen Won sind bereits geplant oder geleistet. Die Quartalsdividende beträgt 4.601 Won je Aktie. Über Ausgestaltung und Summe des Rückkauf- und Einziehungsprogramms entscheidet der Verwaltungsrat laut Mitteilung bei seiner Sitzung Ende Januar 2027. Dass Samsung Umfang und Zeitplan der angekündigten Rückkäufe und Einziehungen noch offenlässt, könnte den Kurs belasten.

Zum Ausblick teilte Samsung mit, das Speichergeschäft erwarte für 2027 Rekord-Investitionen in KI-Infrastruktur, und die KI-getriebene Nachfrage solle das Branchenangebot deutlich übersteigen. Für die Display-Sparte sieht das Unternehmen dagegen eine anhaltend schwache Nachfrage. Der operative Ausblick stützt also die Chipsparte, doch bis zur Januar-Sitzung bleiben die konkreten Rückfluss-Pläne offen.

Worauf Samsung-Anleger jetzt achten sollten

An der operativen Basis ändert der Kursrückgang wenig, das Speichergeschäft hat mit dem Ausblick auf 2027 Rückenwind. Das dritte Quartal zeigt aber auch, wie eng die Samsung-Aktie inzwischen an den Speicherpreisen hängt: Fast der gesamte Gewinn stammt aus der Halbleitersparte, und nach den Zahlen von SK hynix liegt die Messlatte entsprechend hoch.

Der nächste konkrete Impuls dürfte von der Verwaltungsratssitzung Ende Januar 2027 kommen. Dann legt Samsung fest, wie die verbleibenden 55 bis 75 Billionen Won für 2026 auf Rückkäufe, Einziehungen und Dividenden verteilt werden und ob Vorzugsaktien dabei stärker zum Zug kommen. Kurz darauf folgen die Zahlen zum vierten Quartal, voraussichtlich Anfang Februar 2027.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.at

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