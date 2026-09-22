Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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22.09.2026 18:08:00
Samsung beteiligt sich am Bau eines Atomkraftwerks für Google
Kairos Power soll für Google Atomkraftwerke bauen. Unterstützung erhält das US-Start-up vom südkoreanischen Mischkonzern Samsung.
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