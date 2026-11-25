Der koreanische Mischkonzern Samsung beteiligt sich am österreichischen Halbleiterunternehmen ams-Osram mit 210 Mio. Euro. Zugleich vereinbarten die beiden Unternehmen die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von besonders kleinen LEDs. ams-Osram erwartet sich dadurch eine bessere Auslastung im Werk Kulim-2. ams-Osram gibt für die Transaktion knapp 10 Mio. neue Aktien aus. Samsung wird danach rund 9,1 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von ams-Osram halten.

Das Geld aus Südkorea soll "die programmbezogenen Betriebskosten sowie einen angemessenen Anteil der Fixkosten von Kulim 2 abdecken", teilte ams-Osram am Mittwoch in einer Aussendung mit. Daneben bleibe in dem Werk aber Kapazität für andere Programme. ams-Osram bringe Entwicklungsressourcen in die Partnerschaft ein, während Samsung "über mehrere Jahre umfangreiche Mittel für die gemeinsame Entwicklung bereitstellt". Die Unternehmen erhoffen sich daraus "in den kommenden Jahren voraussichtlich jährliche Umsätze im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich". Auch werde der Bruttoerlös von rund 210 Millionen Euro mehr finanzielle Flexibilität für das an der Schweizer Börse SIX notierte Unternehmen aus Premstätten in der Steiermark bringen.

tsk/cgh

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