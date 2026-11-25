ams Aktie
WKN DE: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4
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25.11.2026 08:43:00
Samsung beteiligt sich über neue Aktien an ams-Osram
Das Geld aus Südkorea soll "die programmbezogenen Betriebskosten sowie einen angemessenen Anteil der Fixkosten von Kulim 2 abdecken", teilte ams-Osram am Mittwoch in einer Aussendung mit. Daneben bleibe in dem Werk aber Kapazität für andere Programme. ams-Osram bringe Entwicklungsressourcen in die Partnerschaft ein, während Samsung "über mehrere Jahre umfangreiche Mittel für die gemeinsame Entwicklung bereitstellt". Die Unternehmen erhoffen sich daraus "in den kommenden Jahren voraussichtlich jährliche Umsätze im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich". Auch werde der Bruttoerlös von rund 210 Millionen Euro mehr finanzielle Flexibilität für das an der Schweizer Börse SIX notierte Unternehmen aus Premstätten in der Steiermark bringen.
tsk/cgh
ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/
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