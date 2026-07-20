SAMSUNG BIOLOGICS Aktie
WKN DE: A2AUB1 / ISIN: KR7207940008
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20.07.2026 08:53:51
Samsung Biologics buys Swiss peptide maker for $1.8bn
PolyPeptide takeover is latest example of South Korean companies expanding abroad through acquisitionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu SAMSUNG BIOLOGICS CO. LTD. Registered Shs
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08:53
|Samsung Biologics buys Swiss peptide maker for $1.8bn (Financial Times)
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21.04.26
|Ausblick: SAMSUNG BIOLOGICS gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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20.01.26
|Ausblick: SAMSUNG BIOLOGICS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SAMSUNG BIOLOGICS CO. LTD. Registered Shs
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