SAMSUNG BIOLOGICS Aktie
WKN DE: A2AUB1 / ISIN: KR7207940008
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04.05.2026 08:23:24
Samsung Biologics estimates US$100 million strike loss as unions press demands
About half of the company’s workforce of 2,861 employees have been on strike since Apr 28Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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