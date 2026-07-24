SAMSUNG BIOLOGICS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SAMSUNG BIOLOGICS präsentierte am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 9304,19 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAMSUNG BIOLOGICS noch ein Gewinn pro Aktie von 7008,09 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,40 Prozent auf 1 320,90 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 289,91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at