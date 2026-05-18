SAMSUNG BIOLOGICS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SAMSUNG BIOLOGICS stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10148,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAMSUNG BIOLOGICS ein EPS von 8113,58 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,17 Prozent auf 1 257,12 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte SAMSUNG BIOLOGICS 1 298,27 Milliarden KRW umgesetzt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 10121,39 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1 267,91 Milliarden KRW gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at