SAMSUNG BIOLOGICS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SAMSUNG BIOLOGICS hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8391,77 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SAMSUNG BIOLOGICS 12325,78 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1 490,30 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 660,22 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at