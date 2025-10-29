SAMSUNG BIOLOGICS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SAMSUNG BIOLOGICS ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SAMSUNG BIOLOGICS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8071,21 KRW. Im Vorjahresviertel waren 3716,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1 660,22 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 39,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 187,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 7480,45 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1 602,37 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at