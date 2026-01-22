SAMSUNG BIOLOGICS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SAMSUNG BIOLOGICS hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

SAMSUNG BIOLOGICS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7343,35 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6945,05 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 75,44 Prozent auf 308,57 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1 256,44 Milliarden KRW gelegen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11494,45 KRW gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1 255,15 Milliarden KRW geschätzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 34873,56 KRW. Im Vorjahr waren 23402,84 KRW je Aktie erzielt worden.

SAMSUNG BIOLOGICS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4 556,97 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4 547,32 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 31795,39 KRW und einen Umsatz von 4 743,42 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at