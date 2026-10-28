Samsung C&T Earnings Decline In Q3

(RTTNews) - Samsung C&T Corp. (028260.KS, 02826K.KS), a South Korean construction and engineering company, on Wednesday reported a decline in net income despite higher sales in the third quarter of 2026 compared with the previous year.

For the third quarter, net income attributable to shareholders of the parent company declined 1.5 percent to KRW 558.05 billion from KRW 566.48 billion in the previous year.

Operating income jumped to KRW 1.14 trillion from KRW 993.43 billion in the prior year.

Sales increased to KRW 12.01 trillion from KRW 10.15 trillion in the previous year.

Samsung C&T closed trading 7.81% higher at KRW 324,500 on the Korean Stock Exchange.