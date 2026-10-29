Samsung Card mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Samsung Card hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1206,64 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung Card noch ein Gewinn pro Aktie von 1515,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Samsung Card in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 182,30 Milliarden KRW im Vergleich zu 889,13 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at